TRF-1 terá concurso com vagas para o Amazonas

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) publicou edital do concurso público. O certame terá vagas para o Amazonas.





As oportunidades são para início imediato e também para formação de cadastro reserva. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 16.035,69.

Os interessados devem entrar no site da banca Fundação Getúlio Vargas, a partir da próxima quarta-feira (19) As inscrições encerram no dia 22 de julho. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

R$ 90,00 para Técnico Judiciário

R$ 120,00 para Analista Judiciário

O edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 1° Região, será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva (eliminatório e classificatório)

Prova discursiva (eliminatório e classificatório)

Teste de Aptidão Física (eliminatório – apenas para Analista Judiciário (Inspetor de Polícia Judicial) e Técnico Judiciário (Agente da Polícia Judicial)

Perícia Médica

Prova objetiva

As provas estão previstas para o dia 29 de setembro.