Anderson Sousa é diplomado lembrando os desafios e as ações para Rio Preto da Eva

A concorrida diplomação do prefeito Anderson Sousa e do vice prefeito Neto do Baixo Rio, de Rio Preto da Eva, nesta sexta-feira (18) aconteceu com a certeza do desafio de colocar em prática as atividades econômicas que levarão o município a figurar entre os grandes do Estado.

No evento que também diplomou os 13 vereadores eleitos da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, o clima foi de festa.

Prefeito Anderson Sousa

Ovacionado, o prefeito Anderson Souza, disse em seu discurso que esse é um momento importante para a vida do município, que ele teve a oportunidade de ser eleito prefeito pela 3ª vez.

Exemplificando o antes, o depois e o agora, Anderson citou que em 2005, no primeiro mandato, Rio Preto da Eva era a 49ª posição na Educação, quando terminou o mandato já estava na 2ª posição no IDEB. Em 2017, quando voltou, encontrou o município, novamente, na 52º pior posição na Educação, no Estado. Agora, ao terminar o 2º mandato em 2020, Rio Preto da Eva se posiciona como o 4º melhor IDEB do Amazonas.

Continuando, o prefeito citou que Rio Preto é referência na Saúde, o 3º melhor na transparência do Estado e que esse progresso teve a participação efetiva dos vereadores da bancada e dos secretários municipais.

“Acabou a campanha, não temos mais tempo de jogar pedras em ninguém, temos que nos unir para fazer o melhor para Rio Preto, desçam do palanque”, pediu o prefeito eleito aos seus auxiliares e aos vereadores da base e da oposição e chamou a todos para efetivar os projetos propostos na campanha.

Anderson garantiu que esse é o caminho mais curto para o desenvolvimento do município. “Vamos fazer um futuro melhor para todos”, disse sobre o desafio de gerar mais empregos para todos, de fazer a cidade mais bonita, de buscar parceria para fazer a melhor infraestrutura para a cidade.

Distrito Bio Agroindustrial

Anderson convocou a todos para abraçar o projeto de implantação do Distrito Bio Agroindustrial visto como o maior projeto de desenvolvimento do Estado, comparado tão somente ao da Zona Franca de Manaus, que desenvolveu unicamente a indústria eletroeletrônica e de duas rodas.

Em Rio Preto, o projeto aprovado na Suframa, na Sudam, no Governo do Estado, na Câmara Federal tem a proposta de ser amplo, social e economicamente maior, não só para Rio preto da Eva, mas para a Região.

DIPLOMAÇÃO

Na manhã desta sexta-feira, 18, aconteceu a diplomação do prefeito Anderson Sousa, vice-prefeito Neto Do Baixo Rio, vereadores Aurelio Nogueira, Harlen Fernandes, Danison Negrão, Osvaldo Do Alto Rio, Aldejane Ferreira, Oseas Paulo, Betinho ML, Katwyssya Martinelli, Jean Felix, Ivan Palheta, Henri Braga, Irmão André e Cabo Marcelo. A solenidade foi presidida pelo Juiz auxiliar do pleito Dr. Carlos Jardim. O Padre Luis fez a oração de início dos trabalhos. A primeira-dama Soraya Almeida de Sousa e a segunda-dama Valeria Nogueira, abrilhantaram a diplomação.