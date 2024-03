Aniversário de José Dirceu comemorado com 400 autoridades foi demonstração de força em Brasília

Quem foi ao aniversário do ex-ministro testemunhou e avalizou etapa decisiva do seu retorno ao ativismo político. Dirceu comemorou 78 anos com festa prevista para 200 convidados mas compareceram mais de 400 autoridades. A festa serviu para marcar volta à política do ex-chefe da Casa Civil do governo Lula





Um dos líderes históricos do PT nacional, o ex-ministro da Casa Civil, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do PT, José Dirceu, comemorou seu aniversário de 78 anos antecipadamente na quarta feira (13) em uma casa no Lago Sul de Brasília.

A festa

O advogado Marcos Meira, amigo de Zé Dirceu, organizou a festa em sua casa. Ele formou um grupo de advogados que se juntou para bancar as despesas da recepção. Eram esperadas 200 pessoas e 20 jornalistas. A conta da organização é que passou de 400.

A banda começou a tocar por volta das 22h30 com sucessos da MPB, como Skank, Tim Maia e Legião Urbana. Foram servidas coxinhas de frango e empadas de palmito. Os pratos principais eram peixe assado e costela de porco assado. Para beber, água, vinho tinto e branco e uísque.

Candidatura à vista

Petistas discutiram uma possível candidatura de Dirceu a deputado federal por São Paulo em 2026. Ainda há dúvidas sobre a viabilidade jurídica e a vontade de Dirceu de concorrer ao cargo.

O ex-deputado federal Silvio Costa (Republicanos-PE) disse a vários convidados que “se Zé Dirceu for candidato a deputado federal em 2026 em São Paulo terá de 500 mil a 800 mil votos”. Na mesma roda, Dirceu balançou a mão e disse que não pensa nisso. Silvio Costa é 1° suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e pai do ministro Silvio Costa Filho.

Lista de participantes:

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria;

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais;

André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos;

Antônio Brito (PSD-BA), deputado federal;

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados;

Beto Faro (PT-PA), senador;

Celina Leão (PP-DF), vice-governadora do Distrito Federal;

Danilo Forte (União Brasil-CE), deputado federal;

Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal;

Erika Kokay (PT-DF), deputada federal;

Felipe Carreras (PSB-PE), deputado federal;

Fernando Haddad, ministro da Fazenda;

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central;

Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal;

Guilherme Mello, secretário de Política Econômica;

Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado federal;

Humberto Costa (PT-PE), senador;

Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal;

Jandira Feghali (PC do B-RJ), deputada federal;

Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado;

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras;

João Carlos Bacelar (PL-BA), deputado federal;

João Paulo Cunha (PT-SP), ex-deputado federal;

José Múcio, ministro da Defesa;

Juscelino Filho, ministro das Comunicações;

Kakay, advogado criminalista;

Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia;

Luiz Estevão, ex-senador, empresário e fundador do portal Metrópoles;

Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério da Justiça

Márcio Macêdo, ministro da Secretaria Geral;

Marcos Pereira (Republicanos-SP), deputado federal;

Nísia Trindade, ministra da Saúde;

Odair Cunha (PT-MG), deputado federal;

Paulo Rocha (PT-PA), ex-deputado federal;

Perpétua Almeida (PC do B-AC), ex-deputada federal;

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), senador e líder do Governo no Congresso;

Reginaldo Lopes (PT-MG), vice-líder do Governo no Congresso;

Roberto Podval, advogado;

Rubens Júnior (PT-MA), deputado federal;

Rui Falcão (PT-SP), líder do PT na Câmara;

Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022;

Silvio Costa (Republicanos-PE), 1° suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE);

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos;

Teresa Leitão (PT-PE) – senadora;

Vinicius de Carvalho, ministro da CGU (Controladoria Geral da União);

Weverton Rocha (PDT-MA), senador.

Matéria completa no link: https://www.poder360.com.br/poder-gente/dirceu-reune-lira-haddad-e-politicos-e-mostra-forca-em-brasilia/