Hiel Levy pode ser o novo secretário de comunicação do prefeito David Almeida

Com a demissão mais que certa do já confirmado ex-secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Manaus, Israel Conde, por suposta manipulação e favorecimento indevido de valores a portal de notícias de Manaus, quem pode assumir o posto é o ex-secretário de comunicação do governo, Jornalista Hiel Levy.





Hiel disse ao Portal Correio da Amazônia que, efetivamente, ele não foi contatado. “Realmente não fui contatado”, confirmou.

Mas, entretanto, fontes bem próximas ao prefeito David Almeida (Avante), disseram que Hiel Levy está encabeçando a seleta lista. Outro nome, não revelado, está sendo sondado.

Hiel já foi secretário de comunicação do Estado, nos governos do atual senador Eduardo Braga (MDB).

O certo é que haverá mudanças, necessárias, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura.