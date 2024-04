Feira da Eduardo Ribeiro terá artesanato das etnias indígenas Baré, Tikuna e Sateré-Mawé

Neste domingo (28/04), a Feira da Eduardo Ribeiro, um tradicional ponto de encontro cultural e comercial em Manaus, abrirá suas portas para uma celebração especial da riqueza artesanal das etnias indígenas Baré, Tikuna e Sateré-Mawé. Promovida pela Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), a exposição e venda de artesanato proporcionarão aos visitantes uma oportunidade única de apreciar e adquirir produtos autênticos, diretamente das mãos dos artesãos indígenas.





Das 7h às 12h, os corredores da feira serão preenchidos com uma variedade deslumbrante de adereços festivos, cordões, pulseiras, brincos e objetos de decoração, todos representativos da rica cultura e habilidades artísticas das comunidades indígenas. Essa iniciativa, além de oferecer uma experiência enriquecedora aos turistas e moradores de Manaus, também desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia dessas comunidades tradicionais.

O diretor presidente da Fepiam, Nilton Makaxi, destaca a importância desse evento para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, ressaltando o valor do artesanato e da arte tradicional como fonte de renda e preservação cultural.

“Estamos felizes em promover essa iniciativa que valoriza o artesanato e a arte tradicional, além de fornecer uma fonte de renda para as comunidades indígenas”, afirma Nilton Makaxi.

O Centro do Empreendedor Indígena Yandê Muraki, cujo nome significa “Trabalho de Todos Nós”, desempenha um papel crucial nesse movimento de valorização e promoção do artesanato indígena. Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fepiam, o centro oferece um espaço fixo para os artesãos indígenas exporem e comercializarem suas criações, contribuindo assim para a preservação e difusão das tradições culturais das diferentes etnias do Amazonas.

Além do artesanato, o Yandê Muraki oferece uma variedade de produtos, desde vestimentas e acessórios até remédios naturais da floresta e pinturas corporais, reunindo em um só lugar a diversidade e a riqueza da cultura indígena do estado.

Com a participação de 37 profissionais, o Yandê Muraki está localizado na rua Monsenhor Coutinho, 129, Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. É um espaço que não apenas valoriza o trabalho dos artesãos indígenas, mas também proporciona aos visitantes uma imersão autêntica na cultura e nas tradições do povo amazônico.