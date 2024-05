Novo Conselho Estadual de Cultura tomou posse no Palacete Provincial

Na noite de quinta-feira (09/05), os novos membros do Conselho Estadual de Cultura (Conec) para o biênio 2024/2025 foram oficialmente empossados em uma cerimônia realizada no Palacete Provincial. Entre os integrantes do novo colegiado estão conselheiros eleitos pela sociedade civil e indicados pelo poder público, formando uma equipe diversificada e comprometida com o desenvolvimento cultural do Amazonas.





A solenidade de posse foi marcada por dois momentos emblemáticos. Inicialmente, os membros do conselho que atuaram no biênio anterior (2022/2023) receberam certificados de reconhecimento pelos serviços prestados à cultura amazonense. Em seguida, os novos conselheiros assinaram o termo de posse e foram oficialmente diplomados para iniciar suas atividades.

O secretário de Cultura e Economia Criativa e presidente do Conec, Marcos Apolo Muniz, representando o governador Wilson Lima, destacou a importância do Conselho Estadual de Cultura como um instrumento fundamental para a promoção e proteção da cultura no estado. Muniz ressaltou a união de esforços para enfrentar desafios e conquistar avanços significativos para o setor cultural.

“Todos os nossos conselheiros são muito proativos em todas as ocasiões. E a gente percebe que conseguimos mudar a cultura realmente na direção certa. É certo que a gente vive um momento muito importante, muito positivo, principalmente, pelo fato de ver recursos que a gente lutou durante tantos anos para ter disponíveis através de iniciativas como Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo”, afirmou o secretário.

Wanda Ortega, que ocupou a cadeira de Cultura Indígena no conselho anterior, ressaltou a necessidade de maior reconhecimento e investimento na cultura dos povos originários do Amazonas. Enquanto isso, Mencius Melo, empossado na cadeira de Música, expressou seu compromisso em buscar recursos e oportunidades para os profissionais da música em todo o estado.

Com uma equipe diversificada e engajada, o novo Conselho Estadual de Cultura está pronto para enfrentar os desafios e promover o desenvolvimento cultural do Amazonas nos próximos dois anos.