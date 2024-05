Ministro dos Esportes propõe suspensão temporária dos Campeonatos Brasileiros

Em meio às intensas chuvas que castigam o Estado do Rio Grande do Sul, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), levanta a bandeira pela interrupção dos jogos de futebol no Brasil. Em uma entrevista concedida aos canais ESPN nesta quinta-feira, Fufuca propôs a paralisação temporária dos campeonatos masculino e feminino em todas as divisões do país, em resposta à situação de calamidade pública causada pelas enchentes.





“Diante do quadro de desastre e dos sérios impactos das inundações para os cidadãos do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária dos Campeonatos Brasileiros masculino e feminino”, afirmou o ministro.

Fufuca anunciou que está em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para articular a medida e que enviará um ofício à entidade na sexta-feira, solicitando a suspensão imediata das partidas. Ele ressaltou a importância de unir esforços para oferecer suporte às vítimas, reconstruir as áreas afetadas e minimizar os danos causados pela tragédia.

“É momento de unir esforços e oferecer suporte às vítimas, na reconstrução das áreas afetadas e na minimização dos danos causados pela tragédia. A prioridade é o bem-estar físico e psicológico dos atletas, torcedores e demais envolvidos”, destacou Fufuca.

Fonte: R7