Sema arrecada 1,4 tonelada de ração para ajudar animais resgatados no RS

Após sete dias da campanha “Amazonas pelo Rio Grande do Sul”, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) atingiu a marca de 1.478 quilos de ração arrecadados. As doações vão apoiar o atendimento a cães e gatos resgatados na enchente histórica que atinge o estado sulista.





A iniciativa anunciada pelo governador Wilson Lima envolveu diferentes instituições de Estado, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, água potável e insumos para veterinários. Os itens serão enviados, a partir de quarta-feira (22/05), para o Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

“A gente trabalhou desde sábado passado até o dia 18 de maio na arrecadação desses itens. Levamos as doações agora para a Defesa Civil, e de lá, a Defesa vai encaminhar para o RS, para assim continuar o apoio que tem sido feito no resgate dos animais que estão sofrendo junto com a população nessa grande cheia”, explicou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Ao todo, 15 postos estiveram disponíveis para recebimento de alimentos e água potável. Na Sema, o recebimento foi exclusivo para itens veterinários. Além das rações, foram doados cobertores, caixas de transporte, medicamentos e outros insumos.

“É um trabalho de solidariedade necessário para os abrigos que estão acolhendo animais no sul, e estamos com quase uma tonelada e meia de ração doada, uma quantidade bem expressiva e que a gente espera que auxilie o bem-estar desses animais resgatados”, disse o gestor da assessoria de Bem Estar Animal, Rodrigo Dias.