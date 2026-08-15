Força-tarefa leva serviços de infraestrutura e limpeza às comunidades do Parque Solimões

A Prefeitura de Manaus deu prosseguimento, neste sábado, 15/8, às ações da sétima edição do programa “Manaus que a Gente Cuida”, no Parque Solimões, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. A concentração dos serviços foi na escola municipal Ana Cristina de Aquino Melo. A iniciativa reuniu diversas secretarias e órgãos municipais em uma grande força-tarefa, oferecendo serviços de infraestrutura e limpeza urbana, além de atendimentos em saúde, assistência social, documentação, mobilidade urbana, educação ambiental e cidadania.

Durante toda a manhã, moradores do Tarumã e de comunidades próximas tiveram acesso a diferentes atendimentos em um único espaço, reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso aos serviços públicos. Paralelamente aos atendimentos realizados na escola, equipes municipais também atuaram no entorno, com serviços de manutenção e conservação dos espaços públicos.





A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) participou da programação com equipes atuando em diferentes frentes de trabalho. Foram realizados serviços de manutenção viária, recuperação de trechos danificados, tapa-buracos e outras intervenções para melhorar as condições de infraestrutura das vias da região.

O subsecretário municipal de Infraestrutura, Efraim Aragão, destacou que a participação da Seminf amplia o alcance do programa ao levar as melhorias para além do espaço onde os atendimentos estão concentrados.

“A Seminf está presente no ‘Manaus que a Gente Cuida’ levando as ações de infraestrutura para as ruas e comunidades alcançadas pelo programa. Nossas equipes trabalham na recuperação das vias e em outros serviços necessários, atendendo pontos que já foram identificados tecnicamente e também observando as necessidades apresentadas pela própria população. É um trabalho integrado da Prefeitura de Manaus, que chega aos bairros com serviços que melhoram diretamente o dia a dia dos moradores”, afirmou Efraim Aragão.

Na área de Limpeza Pública, equipes da secretaria municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) executaram serviços de varrição, capinação, roçagem, retirada de entulhos e coleta de resíduos, reforçando a manutenção dos espaços públicos e das vias no entorno da escola.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também esteve presente, disponibilizando atendimentos voltados, entre outros públicos, às pessoas idosas e pessoas com deficiência. Os serviços facilitam o acesso a direitos relacionados à mobilidade e acessibilidade e permitem que a população resolva demandas sem precisar se deslocar para outros pontos da cidade.

O chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE), do IMMU, Jean Carlos Sobreira, ressaltou a importância de aproximar esses serviços das comunidades.

“O IMMU participa do programa levando os nossos serviços diretamente para a população, principalmente aqueles destinados às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. Muitas vezes, o deslocamento até uma unidade de atendimento representa uma dificuldade para esse público. Quando a prefeitura reúne os serviços dentro da própria comunidade, conseguimos facilitar esse acesso, orientar os moradores e garantir que mais pessoas conheçam e tenham acesso aos seus direitos”, explicou Jean Carlos Sobreira.

Para quem participou da ação, a oportunidade de encontrar tantos serviços no mesmo local representou economia de tempo e mais facilidade. A dona de casa Maria de Fátima foi uma das moradoras atendidas durante a programação.

“Eu achei muito bom porque são vários serviços perto da nossa casa. Tem coisas que a gente precisa resolver, mas nem sempre consegue ir até o local de atendimento, seja pela distância ou por outros compromissos. Aqui ficou muito mais fácil, porque a gente vem e consegue buscar orientação e atendimento sem precisar se deslocar para longe. É uma ação que ajuda bastante os moradores”, contou Maria de Fátima.

Na área da Saúde, a população teve acesso a serviços da Atenção Primária, com vacinação, testes rápidos, orientações, consultas e outros atendimentos preventivos. A proposta é ampliar o acesso aos cuidados básicos e identificar demandas que necessitem de acompanhamento pela rede municipal.

A dona de casa Isabelle Farias aproveitou a programação e destacou a facilidade de ter os serviços disponíveis dentro do próprio bairro.

“Para mim facilitou muito, porque consegui encontrar aqui serviços que eu precisava e resolver tudo mais perto de casa. Quando uma ação como essa vem para o bairro, ajuda principalmente quem tem dificuldade para se deslocar ou não consegue encontrar tempo durante a semana. Aproveitei a oportunidade para cuidar da saúde e sair daqui com atendimento e vacinação realizados”, disse Isabelle.

A programação também contou com ações de educação ambiental e incentivo à arborização, com orientações para estimular a preservação do meio ambiente, o cuidado com os espaços públicos e a participação da população na construção de uma cidade mais verde e sustentável.

O agente da secretaria municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Gama, explicou que a participação nas comunidades permite ampliar a conscientização ambiental e incentivar práticas que podem ser incorporadas ao cotidiano dos moradores.

“Está sendo muito positivo participar dessa ação e trazer o trabalho de educação ambiental diretamente para a comunidade. Esse contato permite conversar com os moradores sobre a importância da arborização, da preservação e do cuidado com os espaços públicos. É um trabalho de conscientização que precisa ser contínuo, porque cada morador também pode contribuir para termos uma cidade mais limpa, arborizada e sustentável”, destacou Antonio Gama.

O “Manaus que a Gente Cuida” reúne diferentes órgãos da administração municipal para levar serviços essenciais diretamente às comunidades. Com atendimentos em saúde, assistência social, mobilidade urbana, infraestrutura, limpeza pública, documentação, educação ambiental e cidadania, o programa busca aproximar a Prefeitura de Manaus da população, ampliar o acesso aos serviços públicos e promover mais qualidade de vida nos bairros da capital.