Terremoto de magnitude 7,7 deixa ao menos 47 mortos na Indonésia

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia na madrugada de sábado (15), noite de sexta-feira (14) no Brasil. O tremor deixou ao menos 47 mortos, segundo autoridades locais.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu por volta das 5h58, a 10 quilômetros de profundidade. Pelo menos três tremores secundários foram registrados, incluindo um de magnitude 6,1.





Um vídeo mostra o desabamento parcial de um terminal portuário em Maumere, na Ilha das Flores. Pessoas correram pelas ruas após o tremor.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu alerta de tsunami e orientou moradores de áreas costeiras a buscar locais mais altos. Pequenas ondas, de até 1 metro, foram registradas, e o alerta foi posteriormente retirado.

Casas, hotéis e prédios próximos ao epicentro ficaram danificados, segundo a imprensa local.

A Indonésia registra terremotos e atividade vulcânica com frequência por estar no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, região marcada por intensa atividade sísmica e vulcânica.