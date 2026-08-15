Animais resgatados esperam por um novo lar em Feira de Adoção de Pets

Em parceria com a OBA, ação acontece neste sábado (15) e busca conectar cães e gatos resgatados a famílias dispostas a oferecer cuidado, carinho e uma segunda chance

O Manauara Shopping realiza, neste sábado (15 de agosto), a segunda edição da Feira de Adoção de Pets, em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA). A ação acontecerá das 15h às 19h, no Jardim Manauara, com acesso pela avenida Mário Ypiranga, e contará com 17 animais resgatados (cães e gatos) de situações de abandono e vulnerabilidade que aguardam a oportunidade de encontrar um novo lar.





A iniciativa reforça o compromisso do Manauara Shopping com a causa animal. Além de ser um empreendimento pet friendly, o shopping oferece facilidades para quem frequenta o espaço acompanhado de seus animais de estimação, como o empréstimo gratuito de carrinhos no Espaço Cliente. Ações como a feira de adoção também contribuem para incentivar a guarda responsável e a promoção do bem-estar animal.

“Acreditamos na importância da adoção responsável e temos orgulho de apoiar iniciativas que ajudam cães e gatos resgatados a encontrarem um novo lar. Cada adoção representa uma nova chance para esses animais e transforma histórias marcadas pelo abandono em trajetórias de cuidado e afeto”, afirma a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

A maioria dos animais acolhidos pela OBA foi resgatada das ruas ou de situações de maus-tratos. Após o resgate, eles recebem atendimento veterinário, alimentação adequada, vacinação, vermifugação e, quando possível, castração. Somente após esse acompanhamento os pets são encaminhados para a adoção.

Para adotar um pet durante a feira do Manauara Shopping, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Os interessados também passam por uma entrevista conduzida pela equipe da ONG, que avalia as condições oferecidas ao animal e orienta sobre os compromissos da guarda responsável. Após a aprovação, é realizada a assinatura do termo de adoção responsável.

Em alguns casos, os animais poderão seguir para o novo lar no mesmo dia, desde que o adotante disponha de meios adequados e seguros para o transporte.

Os animais disponíveis para adoção são, em sua maioria, jovens e adolescentes, além de alguns filhotes com até três meses de idade. Também estarão presentes um cão macho e uma fêmea com cerca de dois anos. Todos são socializados e preparados para conviver com famílias e outros animais.

Os animais adultos já estarão vacinados, vermifugados e castrados. Já os filhotes recebem os cuidados compatíveis com a idade, seguindo os protocolos de vacinação e vermifugação. Nos casos em que a castração ainda não puder ser realizada devido à pouca idade ou ao baixo peso, a ONG fará o acompanhamento e oferecerá o procedimento gratuitamente quando o animal atingir as condições adequadas.

História de superação

A Feira de Adoção de Pets do Manauara Shopping também destaca histórias de superação vividas pelos animais acolhidos pela OBA. Um dos exemplos é a cadela Vidinha, resgatada após sofrer graves lesões nas patas dianteiras. Depois de receber os cuidados necessários, ela se adaptou à nova condição e hoje simboliza a força, a recuperação e a importância de oferecer uma segunda chance aos animais vítimas de abandono e maus-tratos.

Atualmente, a Organização Bicho Amado abriga mais de 190 animais. Além dos pets presentes na feira, cães e gatos adultos, idosos e de maior porte também aguardam uma oportunidade de adoção na instituição. Muitos deles esperam há anos por uma família. Para a OBA, cada adoção representa não apenas a mudança de vida de um animal, mas também o início de uma nova história de afeto, proteção e companheirismo.