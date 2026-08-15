Marcelo Generoso assume direção-geral da Jovem Pan News e da Manaus TV, canal 8.3

Jornalista e empresário liderará novo projeto de expansão das emissoras, com reforço na programação, contratação de profissionais e futura parceria com uma rede nacional de televisão

O jornalista e empresário Marcelo Generoso assumiu a direção-geral da Jovem Pan News em Manaus e também da Manaus TV, canal 8.3. A chegada do novo diretor marca o início de uma ampla fase de expansão, modernização e fortalecimento do jornalismo produzido no Amazonas.





O projeto prevê a criação de novos programas, reformulação da grade, ampliação da cobertura jornalística e contratação de apresentadores, repórteres, jornalistas, cinegrafistas, produtores e redatores. Profissionais já estão sendo entrevistados para integrar o novo time das duas emissoras.

Outro importante passo será a chegada de uma bandeira nacional à Manaus TV. Em breve, o canal 8.3 será representante de uma emissora de alcance nacional, ampliando sua presença, sua programação e sua capacidade de levar o Amazonas para todo o Brasil. Mais detalhes sobre essa parceria serão anunciados oportunamente.

Marcelo Generoso recebeu a nova missão com entusiasmo e afirmou que o momento representa a concretização de um projeto construído com fé, trabalho e responsabilidade.

“Estou muito feliz e agradeço, primeiramente, a Deus e ao Nosso Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade e por todas as portas que estão sendo abertas. Assumo essa missão com muita responsabilidade, disposição para trabalhar e a certeza de que estamos iniciando uma nova etapa na comunicação do Amazonas”, declarou.

O jornalista também agradeceu a confiança de Heber Câmara, a quem definiu como um profissional inteligente, experiente e fundamental na construção do projeto.

“Quero agradecer ao Heber Câmara pela confiança. Ele é uma pessoa sensacional, muito inteligente e com uma enorme experiência. Sua participação e seu apoio estão sendo fundamentais para que possamos avançar com segurança nesta missão”, afirmou Generoso.

Os agradecimentos foram estendidos ao produtor Chacal, a Bosco, responsável pela área comercial, e a todos os colaboradores da Jovem Pan News e da Manaus TV, incluindo as equipes técnica, administrativa, de recepção e de serviços gerais.

“Uma emissora não é construída apenas por quem aparece diante das câmeras ou dos microfones. Existe uma grande equipe trabalhando nos bastidores. Cada profissional tem sua importância, e todos serão fundamentais nesta nova caminhada”, ressaltou.

Patrick Mota estreia na segunda-feira

Uma das primeiras novidades da programação será a estreia do jornalista Patrick Mota, que assume, a partir de segunda-feira, um programa jornalístico das 7h às 8h, na Jovem Pan News.

Conhecido por sua voz marcante, experiência profissional e opiniões firmes, Patrick Mota é um dos nomes reconhecidos do jornalismo no Amazonas e na região Norte. Sua chegada representa o primeiro de vários anúncios que serão feitos ao longo da semana.

Outros apresentadores e profissionais que passarão a integrar as equipes da Jovem Pan News e da Manaus TV também serão apresentados gradualmente.

Uma nova era para o jornalismo amazonense

Sob a direção-geral de Marcelo Generoso, as emissoras pretendem consolidar um modelo de comunicação forte, moderno, independente e conectado com as necessidades da população. A proposta é valorizar a notícia, ampliar o espaço para a prestação de serviços e oferecer uma programação dinâmica, confiável e próxima dos telespectadores e ouvintes.

“Estamos reunindo um time muito qualificado. Será uma nova era para o jornalismo: um jornalismo forte, confiável, independente e com coragem para mostrar a realidade. Vamos produzir conteúdo de qualidade, ouvir a população e construir uma programação que represente verdadeiramente Manaus e todo o Amazonas”, destacou o novo diretor-geral.

Marcelo Generoso afirmou ainda que os primeiros resultados já são positivos e reforçam a confiança no caminho escolhido.

Com novos profissionais, investimentos na programação e a futura chegada de uma bandeira nacional, a Jovem Pan News e a Manaus TV, canal 8.3, iniciam um dos mais importantes projetos de expansão da comunicação amazonense. A nova gestão promete unir experiência, credibilidade, inovação e presença popular para fortalecer ainda mais o jornalismo produzido na região Norte.