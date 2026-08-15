Patrick Araújo apoia Chapa 2 de Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira

O levantador de toadas oficial do Boi Caprichoso, Patrick Araújo, campeão do Festival de Parintins 2026, declarou, na tarde deste sábado (15), apoio à Chapa 2, encabeçada por Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira, na eleição para a presidência do Boi-Bumbá Caprichoso.

Item oficial do Boi da Estrela, Patrick Araújo é um dos nomes de destaque da atual geração artística do bumbá.





Ao anunciar seu apoio, Patrick destacou a preparação e a experiência de Diego Mascarenhas para conduzir a associação nos próximos três anos. Para o levantador, o conhecimento de Diego sobre os vários setores do Caprichoso é um diferencial para a gestão do bumbá.

A Chapa 2 também reúne a experiência artística de Edwan Oliveira, que há mais de três décadas atua no Boi Caprichoso, contribuindo em diferentes áreas da produção artística e cultural da agremiação.

Para Patrick, a união entre a experiência administrativa de Diego Mascarenhas e a trajetória artística de Edwan Oliveira representa a possibilidade de construção de uma gestão comprometida com o futuro do Caprichoso e com a valorização de todos os segmentos que fazem parte do bumbá.

“Hoje eu vim declarar o meu apoio à Chapa 2, essa chapa competente que tem o diretor de arena e grande artista Edwan Oliveira, e um grande administrador também, conhecedor do Boi Caprichoso, Diego Mascarenhas. Então vem com a gente pra Chapa 2!”, declarou Patrick Araújo.

Araújo é mais um item oficial do Festival de Parintins e do Boi Caprichoso a declarar apoio aos candidatos da Chapa 2. Em 2026, o levantador ao lado de nomes como Edmundo Oran, Caetano Medeiros, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e outros itens oficiais e coletivos levaram o boi Caprichoso a vitória no Festival de 2026.

Durante o lançamento da campanha no dia 7 de agosto, o apoio de artistas e personalidades ligadas à história do Caprichoso também ganhou destaque. Estiveram presentes no evento o apresentador Edmundo Oran, a rainha do folclore Cleise Simas, o pajé Erick Beltrão e os tripas Edson Azevedo Júnior e Alexandre Azevedo, que também manifestaram apoio à Chapa 2.

O Amo do Boi Caprichoso, Caetano Medeiros, também destacou a importância da união e declarou seu apoio a chapa 2, “Daclaro o meu apoio aos candidatos, Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira. Eu acredito muito na responsabilidade e na paixão que eles tem pelo nosso Boi Caprichoso. Vamos juntos de Chapa 2!”

Diego Mascarenhas comemora o apoio e afirma dos itens oficiais. “Receber o apoio de artistas que vivem o Caprichoso, que conhecem a nossa história e que ajudam a construir o nosso espetáculo é uma grande honra. Patrick é um artista que representa a força da nossa música e da nossa identidade. Agradeço a confiança e reafirmo o compromisso de trabalhar por um Caprichoso cada vez mais unido, forte e vencedor”, disse Diego Mascarenhas.

A eleição para a presidência do Boi-Bumbá Caprichoso está marcada para 13 de setembro de 2026, no Curral Zeca Xibelão.