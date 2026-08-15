Incêndio em lixão de Iranduba continua após mais de 40 horas de combate

O incêndio no lixão de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, continua neste sábado (15), após mais de 40 horas de combate. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as equipes atuam em uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados, onde o fogo permanece confinado.

O incêndio começou na tarde de quinta-feira (13), no lixão localizado no ramal do Janauari, no quilômetro 6 da rodovia AM-070. A fumaça provocada pelas chamas alcança comunidades próximas e também pode ser vista por motoristas que trafegam pela região.





A ocorrência também afetou a qualidade do ar em Iranduba. Na manhã deste sábado, o município registrou concentração de 153,8 microgramas por metro cúbico de ar (µg/m³), índice classificado como “muito ruim” pelo aplicativo Selva, sistema da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) que monitora a qualidade do ar no estado.

Para efeito de comparação, a faixa considerada boa pelo sistema varia de 0 a 25 µg/m³.

*Com informação do g1/Amazonas