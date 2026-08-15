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Eleições 2026: prazo para pedir voto em trânsito termina em 20 de agosto

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Redação 5
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Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prazo para solicitar o voto em trânsito nas Eleições 2026 termina em 20 de agosto. Eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral podem pedir a transferência temporária para votar em outra cidade, no 1º turno, no 2º ou em ambos.

Neste ano, o Aeroporto Internacional de Guarulhos terá seções eleitorais para atender trabalhadores e viajantes, conforme a disponibilidade de vagas.


Quem pode solicitar

O voto em trânsito é permitido apenas em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, na opção “Fazer transferência temporária de local de votação”, com autenticação pelo aplicativo e-Título, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, com documento oficial com foto.

Quem votar em trânsito no mesmo estado do domicílio eleitoral poderá escolher todos os cargos. Em outro estado, poderá votar apenas para presidente da República.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o prazo, não será possível alterar ou cancelar a habilitação. Quem estiver habilitado e não comparecer deverá justificar a ausência.

Outras situações

Também podem solicitar transferência temporária, dentro do prazo de 20 de agosto, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; indígenas, quilombolas e integrantes de comunidades tradicionais; militares e agentes de segurança em serviço; pessoas em situação de rua; integrantes da Justiça Eleitoral em serviço; presos provisórios e adolescentes em unidades de internação.

Para mesários, apoio logístico e profissionais que atuam em estabelecimentos penais ou unidades de internação, o prazo vai até 28 de agosto.

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