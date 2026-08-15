Hilux SW4 bate violentamente contra poste e é abandonada com garrafas de cerveja

MANAUS | Uma picape Hilux SW4 atingiu violentamente um poste de iluminação pública na noite de sexta-feira (14), na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, no bairro Flores, Zona Norte de Manaus.
Após o acidente, o veículo foi encontrado abandonado e trancado na via pública. Equipes da polícia e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para verificar a situação.
Ao redor da picape, foram encontradas várias garrafas de cerveja. Até a chegada das equipes, não havia informações sobre o paradeiro do condutor.
O IMMU acionou um guincho para retirar o veículo do local. A Hilux SW4 foi recolhida e encaminhada para o parqueamento.
As circunstâncias do acidente e a possível participação do motorista deverão ser esclarecidas pelas autoridades.
Por Correio da Amazônia