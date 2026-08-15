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Casal é encontrado morto dentro de lancha às margens do Rio Negro no Puraquequara

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um casal foi encontrado morto, na manhã deste sábado (15), dentro de uma embarcação de pequeno porte às margens do Rio Negro, nas proximidades do bairro Puraquequara, na Zona Leste.

Segundo informações repassadas pelo delegado Fábio Silva, as vítimas teriam atingido a pilastra de uma ponte com a lancha. Com o impacto, os dois foram arremessados e sofreram graves ferimentos, não resistindo.


Tripulantes de outra embarcação que passava pela região perceberam a lancha e, ao se aproximarem, encontraram o casal já sem vida. A Polícia Militar foi acionada e comunicou o Instituto Médico Legal (IML), a Perícia Criminal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Durante a ocorrência, um revólver calibre 38 foi encontrado na cintura do homem. As circunstâncias da morte e a dinâmica do acidente deverão ser esclarecidas pelas investigações.

Por Correio da Amazônia

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