Manaus participa do Mês do Patrimônio Cultural promovido pelo Iphan-AM

Prefeitura de Manaus participa, entre os dias 17 e 29 de agosto, da programação do Mês do Patrimônio Cultural 2026, promovido pelo Iphan-AM. Com o tema “Patrimônio Criativo: Inclusão produtiva, trabalho e renda”, o evento reúne oficinas, seminários e cursos sobre preservação cultural e desenvolvimento econômico.

A abertura será nesta segunda-feira (17), às 17h30, em frente ao Teatro Amazonas, durante as celebrações do Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A programação também marca o reconhecimento dos “Teatros da Amazônia” como Patrimônio Mundial pela Unesco, incluindo o Teatro Amazonas e o Theatro da Paz, em Belém.





Por meio do Implurb, a Prefeitura mantém parceria técnica com o Iphan para ações de preservação e requalificação do Centro Histórico de Manaus. As iniciativas buscam conciliar a proteção do patrimônio com mobilidade, atividade econômica, turismo e ocupação dos espaços históricos.

O Implurb também participará do Seminário de Preservação do Centro Histórico, no dia 21 de agosto, no Centro Cultural Palacete Provincial, com debates sobre experiências de gestão de centros históricos.

A programação do Mês do Patrimônio Cultural busca destacar o patrimônio amazonense não apenas como memória e identidade, mas também como potencial para geração de trabalho, renda, turismo e desenvolvimento da economia criativa.