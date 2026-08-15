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Projeto leva internet e formação digital a 37 aldeias Mura em Autazes

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Redação 2
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Foto: Recorte

Representantes de 37 aldeias Mura de Autazes participaram, nesta sexta-feira (14), da entrega de equipamentos do Projeto Aldeia Mura Conectada. Cada comunidade recebeu uma antena Starlink e um notebook para ampliar o acesso à internet, à informação e à educação.

O projeto também prevê capacitação em informática para quatro indígenas de cada aldeia, totalizando 148 participantes. A formação busca preparar os moradores para utilizar as novas ferramentas e apoiar a disseminação da tecnologia nas comunidades.


Foto: Recorte

A iniciativa foi proposta pelo Conselho Indígena Mura (CIM) e desenvolvida em parceria com a Potássio do Brasil, como parte do Plano Bem Viver Mura, que reúne ações voltadas ao desenvolvimento social, cultural, econômico e institucional das comunidades.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a conectividade poderá facilitar o acesso de estudantes a cursos e atividades de educação a distância, além de ampliar a comunicação e criar novas oportunidades de capacitação e geração de renda.

Para lideranças e jovens Mura, a chegada dos equipamentos representa uma oportunidade de reduzir as dificuldades provocadas pela distância entre as aldeias e ampliar o acesso ao conhecimento.

Com a união de internet, equipamentos e capacitação, o Aldeia Mura Conectada pretende fortalecer a inclusão digital e ampliar as oportunidades de educação, comunicação e desenvolvimento nas comunidades Mura de Autazes.

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