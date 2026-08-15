Foz do Amazonas: Petrobras confirma sinais de petróleo ou gás em águas profundas

A Petrobras identificou, pela primeira vez, sinais de hidrocarbonetos em um poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. A descoberta ocorreu durante a perfuração do poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa, em uma área com 2.886 metros de profundidade.

A presença de petróleo ou gás natural foi constatada por meio de análises de perfis elétricos e amostras de rochas coletadas durante a perfuração. Segundo a estatal, os trabalhos continuam para avaliar as características e o potencial da descoberta.





A identificação de hidrocarbonetos ainda não significa que a área tenha reservas comercialmente viáveis. A Petrobras deverá aprofundar os estudos para determinar o volume existente e verificar se a exploração poderá ser economicamente viável.

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) classificou a descoberta como relevante por indicar o potencial de uma nova fronteira de exploração e produção de petróleo e gás no extremo Norte do país.

O poço está localizado no bloco FZA-M-59, adquirido pela Petrobras em leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado em 2013. A estatal informou que as operações seguem em andamento, com medidas de segurança e cuidados ambientais.

Fonte: g1