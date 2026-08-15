David vai criar os programas “Primeiro Emprego” e “Qualifica Interior” para jovens do Amazonas

Facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho é uma das prioridades do candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante). Entre as propostas do seu plano de governo está o Programa Primeiro Emprego Amazonas, que prevê parcerias com empresas, cooperativas e instituições de ensino para ampliar as oportunidades de contratação de jovens em busca da primeira experiência profissional.

A iniciativa também contempla ações de qualificação e capacitação profissional alinhadas às demandas do mercado de trabalho e dos principais setores produtivos do estado, aproximando a formação dos jovens das oportunidades reais de emprego e geração de renda.





“Tem muito jovem querendo trabalhar, querendo conquistar sua independência, mas na luta pelo emprego, acaba esbarrando na falta de experiência. E como ele vai ter experiência se ninguém oferecer a primeira oportunidade? O Primeiro Emprego Amazonas vai ajudar a abrir essa porta, aproximando os jovens das empresas e criando condições para que eles possam entrar no mercado de trabalho”, destaca David.

Oportunidades

O Programa Qualifica Interior é outra proposta do plano de David para ampliar as oportunidades de trabalho e renda, especialmente fora de Manaus, no meio rural.

“Muitos jovens do interior cresceram acompanhando o trabalho dos pais na roça, na pesca e em outras atividades produtivas. O Qualifica Interior vai unir essa experiência à formação técnica, à tecnologia e ao empreendedorismo, para que essa nova geração possa continuar produzindo e construir seu futuro no próprio município. Muitos desses jovens acabam deixando o interior justamente pela falta de oportunidade de crescimento”, explica David.

Demandas

Para aproximar a formação profissional das oportunidades reais de emprego, David propõe a criação do Plano Estadual de Formação para o Desenvolvimento Econômico.

A iniciativa prevê o mapeamento permanente das demandas por mão de obra nos diferentes setores produtivos do Amazonas. A partir dessas informações, cursos de capacitação e programas de formação profissional serão direcionados às necessidades da economia estadual e às novas exigências tecnológicas, aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho.

“Precisamos saber quais profissionais as empresas estão procurando, onde estão as oportunidades e preparar o trabalhador para ocupar essas vagas”, ressalta David.

Para conferir o plano de governo completo acesse o endereço eletrônico: https://davidalmeida.com.br/