ZERO CHANCE de vencer a eleição presidencial de 2026; disse Kassab sobre Flávio Bolsonaro do PL

O presidente do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem “chance zero” de vencer a eleição presidencial de 2026.
A declaração foi feita durante um encontro com mais de 200 empresários em São Paulo no dia 13 de agosto de 2026. [1, 2, 3, 4]
Queda nas pesquisas
Kassab argumentou que Flávio Bolsonaro está sendo “preservado” das críticas neste momento. Segundo ele, o candidato do PL vai “desabar” quando o PT intensificar os ataques contra o seu entorno político no início oficial da campanha.
O dirigente do PSD afirmou que, apesar de declararem neutralidade, os partidos do Centrão estão, na prática, apoiando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Kassab comemorou o fato de o bloco não ter lançado candidatura própria. Isso redistribuiu o horário eleitoral e ampliou o tempo de TV e rádio de Ronaldo Caiado de 50 segundos para quase 2 minutos e 20 segundos. Para ele, Caiado é a verdadeira alternativa de oposição contra Lula.
Reação
A declaração gerou forte incômodo na ala bolsonarista. O senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), rebateu as falas imediatamente. Marinho afirmou que a candidatura de Caiado “não é para valer”.
Kassab é vice de um adversário direto de Flávio Bolsonaro na disputa. A fala é tanto leitura de cenário quanto estratégia de campanha própria.