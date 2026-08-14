sexta-feira, 14 de agosto de 2026
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ZERO CHANCE de vencer a eleição presidencial de 2026; disse Kassab sobre Flávio Bolsonaro do PL

Por
Redação 1
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Flávio Bolsonaro virou um "zero à esquerda" no Centrão - foto: recorte

O presidente do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem “chance zero” de vencer a eleição presidencial de 2026.

A declaração foi feita durante um encontro com mais de 200 empresários em São Paulo no dia 13 de agosto de 2026. [1, 2, 3, 4]


Queda nas pesquisas

Kassab argumentou que Flávio Bolsonaro está sendo “preservado” das críticas neste momento. Segundo ele, o candidato do PL vai “desabar” quando o PT intensificar os ataques contra o seu entorno político no início oficial da campanha.

O dirigente do PSD afirmou que, apesar de declararem neutralidade, os partidos do Centrão estão, na prática, apoiando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Kassab comemorou o fato de o bloco não ter lançado candidatura própria. Isso redistribuiu o horário eleitoral e ampliou o tempo de TV e rádio de Ronaldo Caiado de 50 segundos para quase 2 minutos e 20 segundos. Para ele, Caiado é a verdadeira alternativa de oposição contra Lula.

Reação 

A declaração gerou forte incômodo na ala bolsonarista. O senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), rebateu as falas imediatamente. Marinho afirmou que a candidatura de Caiado “não é para valer”.

Kassab é vice de um adversário direto de Flávio Bolsonaro na disputa. A fala é tanto leitura de cenário quanto estratégia de campanha própria.

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
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