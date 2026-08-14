sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Incêndio destrói casa e causa danos em outras residências no Ouro Verde

Incêndio destrói casa e causa danos em outras residências no Ouro Verde

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

Uma casa pegou fogo na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Ouro Verde, Zona Leste, causando a destruição de uma residência e danos em outros imóveis próximos.

Segundo informações de moradores, as chamas se espalharam rapidamente e provocaram momentos de tensão na região. Vizinhos se mobilizaram e ajudaram a combater o incêndio, conseguindo conter o fogo antes que atingisse outras casas.


A residência onde o incêndio começou ficou destruída. Outros imóveis também foram danificados devido à intensidade das chamas.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram esclarecidas. Não há informações sobre feridos até o momento.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorPIS COFINS NA ZFM: STJ garante imunidade para prestação de serviços até para empresas do Simples
Próximo artigoZERO CHANCE de vencer a eleição presidencial de 2026; disse Kassab sobre Flávio Bolsonaro do PL

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.