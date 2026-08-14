Incêndio destrói casa e causa danos em outras residências no Ouro Verde

Uma casa pegou fogo na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Ouro Verde, Zona Leste, causando a destruição de uma residência e danos em outros imóveis próximos.

Segundo informações de moradores, as chamas se espalharam rapidamente e provocaram momentos de tensão na região. Vizinhos se mobilizaram e ajudaram a combater o incêndio, conseguindo conter o fogo antes que atingisse outras casas.





A residência onde o incêndio começou ficou destruída. Outros imóveis também foram danificados devido à intensidade das chamas.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram esclarecidas. Não há informações sobre feridos até o momento.

Por Correio da Amazônia