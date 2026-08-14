Casas Bahia fecha 298 lojas e anuncia demissão de 1,9 mil funcionários

Para reduzir despesas e conter a crise financeira, a Casas Bahia vai fechar 298 lojas e demitir cerca de 1,9 mil funcionários. Fontes do setor, porém, estimam que os cortes podem chegar a 3 mil.

O número de lojas encerradas representa 28,7% da rede. A companhia fechou 2025 com prejuízo de R$ 3 bilhões e acumulou quase R$ 1,1 bilhão de perdas apenas no primeiro trimestre deste ano.





Em recuperação extrajudicial desde 2024, a varejista também negocia cerca de R$ 4 bilhões em dívidas com credores. Para melhorar o caixa, vem adiando repasses do marketplace e ampliando prazos de pagamento à indústria.

A empresa adiou a divulgação do balanço do segundo trimestre para esta sexta-feira (14). A repostagem procurou a Casas Bahia, mas não recebeu resposta.

*Com informação do ig