Riscos da Inteligência Artificial: Encontro debate clonagem de voz, vídeos falsos e proteção de dados em Manaus

Encontro em Manaus debate ‘riscos da Inteligência Artificial’, clonagem de voz, vídeos falsos e proteção de dados entram em debate em evento que reúne especialistas, órgãos públicos, academia e sociedade civil para discutir proteção de dados, identidade digital e limites do uso da IA

O avanço da Inteligência Artificial, dos algoritmos preditivos e das ferramentas capazes de clonar voz e imagem estará no centro do II Encontro da Rede Amazonense de Proteção de Dados (RAPD), marcado para o dia 27 de agosto, em Manaus.





Com o tema “Inteligência Artificial e Sociedade: Controle, Comportamento e Confiança”, o evento pretende ampliar o debate sobre os impactos da tecnologia na privacidade, na segurança digital e na proteção dos dados pessoais.

A programação é promovida pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), que atualmente preside a RAPD, em parceria com a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas (EJUD/TJAM) e demais instituições que integram a Rede.

Entre os assuntos em discussão estarão o controle sobre informações pessoais, identidade digital, utilização de dados por sistemas de Inteligência Artificial e os limites éticos e jurídicos dessas novas tecnologias.

O encontro será realizado das 15h às 19h15, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, na avenida André Araújo, bairro Aleixo.

A participação é aberta a servidores públicos, instituições parceiras, estudantes e à sociedade civil. As inscrições são gratuitas e os participantes terão direito a certificado emitido pela EJUD, com carga horária complementar.

A iniciativa busca alertar também para uma preocupação cada vez mais presente no ambiente digital: tecnologias de IA podem ser utilizadas tanto para facilitar atividades cotidianas quanto para potencializar fraudes, manipulação de imagens, clonagem de voz e outras formas de uso indevido de informações pessoais.

Inscrições gratuitas, click aqui:

https://escola.tjam.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/inscricao.xhtml?urlInsc=202673ca686e0b

Serviço

Evento: II Encontro da Rede Amazonense de Proteção de Dados

Tema: Inteligência Artificial e Sociedade: Controle, Comportamento e Confiança

Data: 27 de agosto de 2026

Horário: 15h às 19h15

Local: Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, anexo ao TJAM, avenida André Araújo, Aleixo

Inscrições: gratuitas

Certificado: emitido pela EJUD