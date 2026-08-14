Reserve água: Estação da Ponta das Lajes terá parada programada na terça-feira (18)

Na próxima terça-feira (18), a Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL), localizada na zona Leste de Manaus, passará por uma parada programada. O serviço faz parte das ações que a concessionária realiza para o período de estiagem, reforçando a segurança operacional neste segundo semestre do ano.

A estação será temporariamente desligada, o que deve ocasionar a interrupção do abastecimento de água em bairros da zona Leste e em parte da zona Norte. Os trabalhos terão início às 6h, com previsão de conclusão às 18h do mesmo dia. Após a conclusão do serviço de manutenção, o fornecimento de água começará a ser restabelecido gradativamente. O processo de recuperação do abastecimento leva até 48 horas após o fim da manutenção — ou seja, os bairros impactados podem ficar sem o serviço de água até a noite de quinta-feira (20).





Para reduzir os impactos durante esse período, a Águas de Manaus recomenda que os moradores reservem água antes da terça-feira (18). A reserva deve ser suficiente para atender às necessidades durante o período de recuperação do abastecimento, que pode se estender por até dois dias após a manutenção. A concessionária também orienta a população a fazer uso consciente do recurso durante esse período, evitando atividades como lavagem de roupas e de veículos.

MELHORIAS NO SISTEMA

No dia 18 de agosto, a Águas de Manaus programou a execução de mais de 21serviços em paralelo durante a manutenção, incluindo a instalação de novas bombas de captação de água, manutenção nas subestações de energia elétrica, limpeza e inspeções na Estação de Tratamento de Água (ETA) e em unidades operacionais localizadas na área abastecida pela Ponta das Lajes.

“Estamos nos preparando para o período de estiagem. Nos últimos três anos, Manaus enfrentou estiagens históricas, mas o abastecimento de água na capital não foi afetado graças a todos os investimentos e manutenções preventivas que fizemos em nossos sistemas. Na próxima terça-feira, vamos instalar novos equipamentos e realizar intervenções para reforçar ainda mais a nossa estrutura. São medidas que ampliam a nossa segurança operacional e nos deixam mais preparados para enfrentar mais um período de estiagem”, destaca a gerente de Operações da Águas de Manaus, Jessica Candeia.

Durante o serviço na Estação da Ponta das Lajes, equipes da Águas de Manaus estarão mobilizadas com carros-pipa para abastecer pontos prioritários, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas localizadas nas áreas afetadas. A concessionária reforça que situações emergenciais devem ser comunicadas imediatamente pelos canais de atendimento: 0800-092-0195 (WhatsApp e SAC) ou pelo site www.aguasdemanaus.com.br.

Veja a lista de áreas impactadas:

Amadeu Botelho, João Paulo, Jorge Teixeira 4ª Etapa, Monte Sião, Nossa Senhora de Fátima, Novo Aleixo – Núcleos 21, 22, 23, 24, Novo Aleixo – Vila Rica, São José Etapa II A e B, São José I, Vila Nova – Cidade de Deus, Zumbi dos Palmares, Águas Claras – Novo Aleixo, Alfredo Nascimento, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Bairro Novo, Ben-Hur, Braga Mendes, Cidade de Deus, Cidade do Leste, Coliseu, Fazendinha, Gilberto Mestrinho, Gilberto Mestrinho – Castanheira I e II, Grande Vitória, Gustavo Nascimento, João Paulo II, Jorge Teixeira – Cidade Alta, Jorge Teixeira 1º, 2º e 3º Etapa, Mutirão, Nossa Senhora da Conceição, Nova Conquista, Nova Floresta, Nova Vitória, Novo Aleixo, Novo Aleixo – Núcleo 16, Novo Canaã, Novo Reino, Núcleos 2, 3, 4 e 15, Parque das Garças, Santa Inês, São Lucas, Tancredo Neves, Vila Gaia, Viver Melhor III – Cidade de Deus.