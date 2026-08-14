Semsa entrega implantes contraceptivos para atendimento a mulheres custodiadas no Compaj

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), efetuou, na quarta-feira, 12/8, a entrega de uma remessa de implantes contraceptivos para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para oferta do método para mulheres e homens trans custodiados no sistema prisional no município, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, serão beneficiadas 72 Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs), mulheres e homens trans, do Centro de Detenção Feminino (CDF) do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8, da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista). Os insumos vão atender ainda 60 colaboradoras da CDF, entre policiais penais, gestoras e outras profissionais, somando 132 pessoas elegíveis para o procedimento.





Além da entrega dos insumos, destinados ao município pelo Ministério da Saúde, a Semsa capacitou duas médicas ginecologistas da Seap para inserção do implante, em curso realizado pelas equipes da divisão de Atenção à Saúde da Mulher, em abril passado. As profissionais de saúde farão o atendimento às custodiadas e colaboradoras do CDF, para avaliação, prescrição e inserção do método contraceptivo.

A chefe do Núcleo de Promoção do Respeito à Diversidade, da Divisão de Promoção da Equidade às Populações Vulneráveis da Semsa, Liege Franco de Sá, pontuou a importância da oferta do implante às PPLs, mulheres e homens trans, dentro do sistema prisional, como forma de viabilizar o acesso dessa população ao implante contraceptivo, reconhecendo suas vulnerabilidades e contexto social para garantir a equidade na atenção à saúde.

“O acesso dessas pessoas ao implante é limitado, pelo fato de serem privadas de liberdade. A oferta do método na unidade prisional favorece o acesso para elas, evitando que precisem ser conduzidas até a unidade básica. Com isso estamos fazendo um SUS com equidade”, apontou a gestora.

De acordo com Liege, o treinamento das profissionais de saúde da Seap e a entrega dos implantes contraceptivos para atendimento das PPLs em Manaus aconteceram após alinhamento entre a Semsa, por meio das divisões de Equidade às Populações Vulneráveis e de Saúde da Mulher, e a Coordenação do Sistema Prisional do Amazonas (Cosipe), vinculada à secretaria estadual.

A gestora ressalta que o método contraceptivo começou a ser ofertado em Manaus, no início deste ano, com foco prioritário nas mulheres em situação de vulnerabilidade social, dentre as quais se incluem PPLs e homens trans. “Destinamos o insumo também para as mulheres que trabalham na CDF por conta da dificuldade delas para acesso ao implante, durante o trabalho em período integral na unidade”, relatou.

Eficaz e seguro

O implante subdérmico liberador de etonogestrel, incorporado no SUS, é um dos métodos mais seguros e eficazes de contracepção, impedindo a ovulação por até três anos.

O bastão contendo o hormônio é inserido sob a pele do braço e pode ser removido a qualquer tempo, mediante procedimento simples, permitindo à usuária retomar a condição fértil de forma rápida.