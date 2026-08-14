OUTRA MANOBRA: Roberto Cidade tira dinheiro de apoio ao produtor para fazer eventos da Sepror

Governo tira R$ 13 milhões do fomento agropecuário e vicinais para bancar feiras e eventos na Sepror

Uma das manobras financeiras contidas no Decreto nº 54.951 retira recursos do fomento à produção no campo e da infraestrutura de escoamento para inflar o orçamento de eventos. O governador Roberto Cidade autorizou a anulação de R$ 13 milhões que estavam previstos para ações diretas de apoio ao produtor rural e pavimentação de ramais no Amazonas.





A tesourada atingiu três frentes do setor primário: R$ 3 milhões foram cortados da recuperação e pavimentação de estradas vicinais; R$ 1,5 milhão foi anulado das ações de fomento e apoio à produção agropecuária, florestal e fauna; e R$ 8,5 milhões foram retirados de projetos socioambientais e físicos voltados à promoção rural.

Todo esse montante de R$ 13 milhões foi canalizado para uma única rubrica da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror): o custeio de “Feiras, Eventos e Encontros para a Promoção das Cadeias Produtivas Florestais e Agropecuárias”.

Na prática, o governo retirou o dinheiro que serviria para ajeitar os ramais por onde passa a produção e apoiar diretamente o agricultor no campo para bancar a estrutura de eventos e feiras institucionais.