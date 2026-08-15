Ação Cidadã “Eu Amo Pin” realiza 1.332 atendimentos de saúde e leva cidadania à região do Zé Açu

A Prefeitura de Parintins realizou, na manhã desta sexta-feira (14), mais uma edição da Ação Cidadã “Eu Amo Parintins”, na comunidade Bom Socorro, na região do Zé Açu. A iniciativa reuniu as secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, Trabalho e Habitação, com o objetivo de levar serviços públicos para as comunidades da zona rural. Somente na área da saúde, foram registrados mais de 1.332 atendimentos, incluindo consultas com médicos especialistas, clínicos gerais, odontólogos e equipes da Atenção Primária.

A programação contou com a presença do prefeito Mateus Assayag, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, do secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, da secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Zeila Cardoso, além de membros do Conselho Municipal de Saúde, do presidente da comunidade, José Carmo Lima Brasil, do presidente da Câmara Municipal, Cabo Linhares, e dos vereadores Alex Garcia, Flávio Farias, Fernando Menezes, Naldo Lima e Adson Príncipe.





O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos dos moradores da região do Zé Açu.

“Mais uma Ação Cidadã, e desta vez aqui na região do Zé Açu, que envolve as 11 comunidades com uma ação especial que junta Saúde, Educação e Assistência Social. Essa ação com médicos especialistas facilita muito a vida dos comunitários, pois eles não precisam fazer o deslocamento até a cidade. Dessa forma, a gente chega aqui para realizar a ação, para que todos tenham uma boa saúde, qualidade de vida, educação e serviço social”, disse o prefeito.

A vice-prefeita Vanessa Gonçalves ressaltou o compromisso da gestão municipal com as comunidades da zona rural.

“Esse é o compromisso de respeito a todos os nossos comunitários de toda a região do Zé Açu. Aqui a gente traz dignidade, traz mais saúde, com vários médicos especialistas, e também assistência social e educação”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, enfatizou a importância de levar os serviços especializados para mais perto da população.

“Estamos trazendo uma Ação Cidadã Eu Amo Parintins, um trabalho da administração municipal, trazendo atendimento médico especializado para atender a comunidade Bom Socorro e toda a região do Zé Açu. São serviços de saúde importantes, serviços de qualidade. Isso é uma meta na gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, para que possamos levar saúde com carinho, dignidade, respeito, compromisso e responsabilidade”, destacou.

A médica especialista em geriatria, Caroline Pedroso, também ressaltou os benefícios da ação para os moradores da região.

“Essa ação é importante para toda a população, pois temos toda a questão da dificuldade de acesso à zona urbana. Então, nós, médicos especialistas, estamos aqui para beneficiar a comunidade e zerar a fila de espera”, explicou.

Moradora da comunidade Boa Esperança, Maria Darlene Pereira agradeceu à gestão municipal pela realização da ação na região do Zé Açu.

“As comunidades agradecem ao prefeito Mateus e, principalmente, aos profissionais da saúde, aos médicos, pois é isso que as comunidades precisam. Muitas vezes é difícil a gente chegar até a cidade, e hoje poder receber essa ação aqui é gratificante para todos nós, comunitários”, afirmou.

Além dos atendimentos na área da saúde, a Ação Cidadã “Eu Amo Parintins” também disponibilizou serviços das áreas de Educação e Assistência Social, ampliando o atendimento às famílias da região. A iniciativa busca descentralizar os serviços públicos e facilitar o acesso dos moradores das comunidades rurais às políticas e ações desenvolvidas pela Prefeitura de Parintins.