Polícia Civil prende homem em flagrante por matar o próprio cunhado

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no sábado (18), Geovane de Souza Oliveira, 40, conhecido como “Toco”, pelo homicídio qualificado de seu cunhado, Edilomar Pereira de Souza, 43, o “Dilo”. A vítima foi morta com vários golpes de faca, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.





O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que Edilomar era companheiro do irmão do suspeito. A vítima e Geovane já haviam tido diversos desentendimentos. Geovane alegava que seu cunhado Edilomar abusava financeira e emocionalmente da sua mãe. Acusações estas que foram prontamente negadas pela família de Geovane.

“Mesmo negando veementemente a motivação do crime, acreditamos que tenha sido motivado por homofobia, tendo em vista que já existiam Boletins de Ocorrência (BOs), relatando que Geovane proferia ofensas contra a vítima por causa de sua orientação sexual”, disse.

Conforme o delegado, Geovane foi à casa de sua mãe por volta das 3h daquele dia, com o propósito de tirar satisfação com seu cunhado. Eles discutiram calorosamente e Geovane, com uma faca, matou Edilomar.

“O crime, além de ser capturado por câmeras de uma casa vizinha, foi presenciado por algumas pessoas que relataram que a vítima implorou pela sua vida”, falou.

Segundo o delegado, naquele mesmo dia, após denúncias, as equipes da DEHS saíram em diligências para apurar os fatos. No decorrer das investigações, foi possível localizar e prender Geovane por volta das 6h, no bairro Cidade de Deus, zona norte.

“Além disso, foi possível constatar que o autor já possui passagem pela polícia por posse de arma de fogo”, pontuou

Geovane de Souza Oliveira responderá por homicídio qualificado e também será investigado pelo crime de ódio relacionado à homofobia. Ele passou por audiência de custódia e agora segue à disposição do Poder Judiciário.