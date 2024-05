Pais e Mães pedem ‘creches para seus filhos’, a Marcelo Ramos com apoio do presidente Lula 

A falta de creches municipais é um problema antigo em Manaus, que deixa mães e pais indignados com a falta de zelo das autoridades responsáveis por este serviço essencial à população que trabalha e não tem onde deixar os seus filhos.





“Manaus tem um grave déficit de creches. A consequência disso é que muitas Mães, em especial as Mães solos, precisam tomar uma decisão angustiante todos os dias ao saírem de casa para trabalhar”, destaca o pré-candidato à prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos.

Marcelo diz que é comum ver as Mães saírem para trabalhar e ter que deixar, por exemplo, um filho de 08 anos cuidando de outro de 03 anos. “Ou elas fazem isso, ou ficam em casa e não tem como dar comida para os filhos””, complementa.

O assunto Creche, segundo Marcelo, é uma das principais reivindicações das classes trabalhadoras no Amazonas, mais ainda para as mulheres que trabalham fora de casa.

Déficit em Manaus

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020 o estado do Amazonas tinha mais de 250 mil crianças fora das creches públicas e privadas. Em Manaus esse número era superior a 129 mil crianças sem direito a este serviço público. “Uma estatística atual, certamente nos dará uma quadro menos animador, que precisa ser reparado urgentemente”, aponta Marcelo Ramos.

“Com a nossa parceria com o presidente Lula, vamos concluir as creches e garantir ajuda do governo federal para manutenção”, disse Marcelo Ramos.

“Isso vai melhorar a vida das crianças e dar mais tranquilidade para as mães”, concluiu.