Pré-candidato à Prefeitura, Roberto Cidade escuta demandas de moradores da Compensa

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado estadual Roberto Cidade (UB), mostrou sua disposição de ouvir as demandas da população em uma reunião realizada na noite desta sexta-feira, 26/4, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Mais de 700 pessoas compareceram ao evento para expressar suas preocupações e ideias para a melhoria da comunidade.





Cidade enfatizou a importância de estar presente nos bairros da capital, reconhecendo que os desafios enfrentados pela população têm se multiplicado nos últimos anos. Ele destacou a necessidade de encontrar soluções para os problemas atuais e também de planejar o futuro de Manaus.

Uma das moradoras presentes, a agente de portaria Miriam Abraão, residente na Compensa há 30 anos, expressou seu apoio ao pré-candidato, destacando sua confiança nele como um político comprometido com o trabalho e a solução dos problemas reais da população.

A reunião foi organizada pela vereadora e pré-candidata à reeleição, Glória Carrate (PSB), que ressaltou a importância da união em prol de Manaus e expressou seu apoio e confiança no pré-candidato Roberto Cidade.

Além do encontro na Compensa, Roberto Cidade também participou do evento que oficializou Kuka Chaves como presidente do União Brasil Mulher do Amazonas. O partido, liderado no estado pelo governador Wilson Lima, já conta com 300 pré-candidatas em todo o Amazonas, tanto para cargos de vereadora quanto para prefeita.

Ao lado do governador e de outros membros da legenda, Cidade destacou seu compromisso com a causa das mulheres, citando iniciativas como a instalação da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa e defendendo uma maior participação feminina na política.