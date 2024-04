Amazonas é representado em evento em Brasília

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), defendeu políticas públicas para a região amazônica, em Brasília. A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, representou o Amazonas na 4ª Assembleia Geral do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).





A titular da SES também participou das discussões da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Os dois eventos aconteceram na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Durante a Assembleia do Conass, foi realizada a solenidade de posse do presidente da entidade, Fábio Baccheretti, reeleito para o cargo. O evento contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na Assembleia, o Ministério da Saúde (MS) foi representado pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde, Adriano Massuda.

“Durante esses dois dias de agenda em Brasília, ampliamos o diálogo com instituições importantes, participamos de discussões voltadas às políticas de saúde e fortalecemos as relações, em especial, com os estados da região Norte. Pela proximidade, alguns inclusive fazendo fronteira com o Amazonas e compartilhando pacientes nas nossas unidades”, comentou Nayara Maksoud.

A secretária aproveitou para reforçar o compromisso do Governo do Amazonas com a construção de um Serviço Único de Saúde (SUS) forte, no Estado. “Milito no SUS há mais de 20 anos. O Amazonas tem um potencial técnico enorme e pode ser cada vez mais valorizado dentro das ações que a saúde pública tem para a população e se pudermos contar realmente com políticas que estejam de acordo com a realidade da nossa região”, enfatizou.