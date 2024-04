MPAM abre inscrições para processo seletivo de estagiários a partir de segunda (29)

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), abre inscrições, na próxima segunda-feira (29 de abril), do processo seletivo para a Formação de Cadastro de Estagiários – Nível Superior, para estudantes dos cursos de jornalismo, serviço social, arquivologia, designer gráfico e estatística, exceto direito. O edital do II Processo de Formação, com maiores informações, foi publicado na edição do Diário Oficial do MPAM ontem (26/04) e pode ser acessado por meio link (https://diario.mpam.mp.br/pages/home.jsf# ). As inscrições vão até o dia 14/05.





A formação de cadastro compreende o cadastro on-line, de caráter eliminatório, e análise documental, de caráter classificatório.

Os candidatos aprovados serão chamados para a seleção respectiva, de acordo com o surgimento de vagas. Após convocados, os estudantes selecionados terão carga horária de 20 horas semanais e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.173,56 mais auxílio-transporte de R$ 198, além de seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio da plataforma EAD MPAM no endereço eletrônico https://ead.mpam.mp.br/ ou hiperlink divulgado no site oficial do MPAM www.mpam.mp.br.

No ato da inscrição é obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados, bem como da realização de upload dos documentos listados no anexo. A relação preliminar dos cadastros validados será publicada no dia 24/05/2024 nas plataformas oficiais (portal e redes sociais) do MPAM e do perfil do Instagram do Ceaf @ceaf.mpam.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: 3655-0753.

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO MOODLE – MPAM

1. CADASTRE-SE NA PLATAFORMA MOODLE – MPAM

1.1. Acesse https://ead.mpam.mp.br/

1.2. No menu ACESSAR clique em CRIAR NOVA CONTA.

1.3. Na janela NOVA CONTA, preencha o formulário e clique em CRIAR MINHA CONTA.

1.4. Aparecerá uma mensagem igual ou semelhante a: “Uma mensagem foi enviada para o seu endereço [email protected]. Esta mensagem contém instruções para completar a sua inscrição. Se você encontrar dificuldades contate o administrador”.

1.5. Você receberá no e-mail cadastrado uma mensagem padrão para confirmar o cadastramento.

1.6. Clique no link, você será encaminhado para o site Moodle – MPAM, para finalizar o processo de cadastramento.

1.7. Pronto! Seu registro está completo no MOODLE – MPAM.

1.8. Faça login no Moodle – MPAM (utilize o login e senha que você acabou de cadastrar).

2. CADASTRE-SE NO CERTAME:

2.1 Para realizar o cadastro acesse: II CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS.

2.2. Uma nova janela será aberta com a aba INSCREVA-ME.

2.3. Clique em INSCREVA-ME.

2.4. Pronto! Você já está cadastrado no MOODLE – MPAM e inscrito no ambiente virtual II CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS – Edital 001/2024/PGJ. Agora é só preencher as informações e encaminhar os documentos solicitados conforme edital.

2.5. Toda vez que desejar retornar, dirija-se ao site MOODLE – MPAM (https://ead.mpam.mp.br/) e acesse com seu login e senha.