Após críticas à Patrícia Lopes, secretária de Presidente Figueiredo cria empresa

A secretária de Turismo de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Kamila Fernanda Alves de Almeida, vem sendo alvo da reclamação dos moradores da cidade. O motivo é que antes de ocupar um cargo na prefeitura, Kamila não concordava com as atitudes da atual gestão.

No entanto, as coisas mudaram assim que ela passou a fazer parte do secretariado de Patrícia Lopes. De acordo com os moradores, Kamila costumava repreender os empresários locais por fazerem contratações com o poder público municipal de Presidente Figueiredo.

Agora, a atual secretária de Turismo, Kamila Fernanda, vai na contramão do que sempre defendeu em suas lives exibicionistas e postagens que lhe renderam uma penca de processos. Conforme os moradores, Kamila abriu uma empresa “da noite para o dia”.

“A fome para contratar com o poder público municipal sempre foi saboreada pelos lábios ferozes de Kamila Fernanda. A audácia foi sem tamanho, pois ela nem sequer tentou disfarçar a criação de sua empresa colocando no nome de uma terceira pessoa. Isso é exemplo de como a atual administração é voraz, devoradora do dinheiro públicos, contratando serviços prestados por empresas particulares do seu próprio secretariado”, diz postagem em rede social.

Outra questão é que Camila possui a ficha criminal suja e com dívida de R$ 4,2 mil.