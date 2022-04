Após show no “Lollapalooza”, Miley Cyrus testa positivo para Covid-19

Miley Cyrus anunciou que foi diagnosticada com covid-19 em seu retorno aos Estados Unidos, após realizar um show com recorde de público na edição de 2022 do Lollapalooza Brasil.

A cantora, que reuniu mais de 100 mil pessoas em uma apresentação com direito a parceria com Anitta, admitiu que se expôs muito ao vírus com sua rotina de viagens e apresentações, mas deixou claro que, em sua opinião, os riscos “valeram a pena”.

“Viajando pelo mundo, tocando para uma plateia de 100 mil pessoas e conhecendo centenas de fãs por dia, as chances de pegar covid são bastante altas. Eu estou covid agora, mas definitivamente valeu a pena”, afirmou Miley, que já havia reclamado de um mal-estar na véspera de seu show no festival, realizado no Autódromo de Interlagos.

Traveling around the world, playin for a 100,000 people a night & meeting hundreds of fans a day the chances of getting Covid are pretty high. I have Covid now but it was definitely worth it. — Miley Cyrus (@MileyCyrus) April 1, 2022

Miley destacou que se sente bem, apesar do diagnóstico, e lamentou ter que cancelar sua presença em um evento de arrecadação de fundos para a ONG Janie’s Fund, do cantor Steven Tyler, que ajuda mulheres que sofreram abuso e negligência.

Em suas redes, o vocalista do Aerosmith desejou uma rápida recuperação à cantora. A britânica Jessie J será sua substituta na apresentação, que acontece amanhã em Los Angeles.

Uol