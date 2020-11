Arthur Neto diz que Ricardo Nicolau esconde Omar Aziz (vídeo)

Falando em aperfeiçoamento de escolha, há 12 dias da eleição, Arthur Neto (PSDB), declara seu voto em Alfredo Nascimento, diz que as eleições é bom para o País, é bom para a democracia e, faz duras críticas ao candidato Ricardo Nicolau (PSD).

Arthur diz que Ricardo Nicolau esconde o senador Omar Aziz de sua campanha e, que deveria mostrar claramente que foi o senador quem o escolheu candidato.

“Ricardo Nicolau só é candidato por que Omar Aziz quis que ele fosse”, explica. “É impossível enganar todo mundo, todo tempo”, afirma.

O atual prefeito de Manaus diz que é bom deixar claro quem está por trás de cada candidato. Ele vota em Alfredo Nascimento, Ricardo Nicolau é candidato do senador Omar Aziz, Eduardo Braga apoia Amazonino Mendes e, tem dois Bolsonaristas: Alfredo Meneses e o Capitão Alberto Neves. José Ricardo é candidato do Lula e do PT …

Mas a posição obscura e a de Nicolau, que deveria declarar seu voto…

Veja Vídeo: