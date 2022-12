Assaltantes abandonam carro roubado após trocarem tiros com a polícia

Três homens suspeitos de estarem cometendo assaltos em um carro roubado pela cidade, foram cercados pela Polícia Militar na rua Xavante, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

O grupo percebendo a movimentação da polícia, atirou contra eles e houve troca de tiros. Um dos homens que estava no veículo, era dono do carro e estava sendo feito de refém. Ele pulou para fora do veículo, durante a ação, na tentativa de escapar dos criminosos, de acordo com a PM.

O carro foi atingido por tiros e acabou batendo contra o meio-fio. Nesse momento, de acordo com informações de testemunhas, os homens saíram do carro e entraram e outro que estava dando apoio a eles.

O veículo que estava sendo usado para os crimes foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e dentro dele estavam cerca de 10 aparelhos celulares roubados.

Fonte: AM Post