Assalto à Rota do Distrito Industrial no dia do aniversário da Suframa

Ladrões voltam a assaltar ônibus, justo no dia do aniversário da Suframa. Eles alvejaram o micro-ônibus lotado de trabalhadores do Distrito Industrial do Amazonas





Trabalhadores de uma fábrica instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) sofreram uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (28). O susto aconteceu em pleno dia do aniversário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Os trabalhadores estava na rota em um veículo da Brecha Tur, a caminho da fábrica Novamed. A tentativa aconteceu no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por volta das 5h.

Como tentativa de evitar o assalto, o motorista não parou o veículo. No entanto, o microônibus ainda foi atingido por alguns tiros na lataria.

Está não é a primeira vez que trabalhadores em rota do Distrito Industrial passam por esse tipo de situação. Por conta disso, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial faz reinvindicações em prol da segurança da classe.

A entidade pede mais policiamento, principalmente, durante a madrugada. “Fazemos este apelo porque não é a primeira vez que nossos trabalhadores passam por esse tipo de situação ou algo pior. A madrugada é um horário perigoso e a falta de policiamento nas tuas favorece a ação dos bandidos”, disse o presidente do sindicato, Enock Ribeiro.

A entidade reforça, ainda, a necessidade de segurança onde há pontos para embarque dos trabalhadores em horário de pouco movimento nas vias públicas. “Os trabalhadores do Distrito Industrial também são cidadãos que precisam de segurança”, enfatizou o presidente.