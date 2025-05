Atividades esportivas movimentam Festa do Trabalhador na orla da Ponta Negra

Mais de 11 mil pessoas celebraram o Dia do Trabalhador com esporte, música e lazer durante a “Festa do Trabalhador 2025”, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O evento aconteceu na quinta-feira, 1º de maio, na Casa de Praia Zezinho Corrêa e no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.





A programação esportiva, coordenada com apoio da Fundação Manaus Esporte (FME), movimentou o calçadão da Ponta Negra com competições de vôlei de praia, beach tênis e skate. As atividades atraíram trabalhadores, atletas amadores e o público em geral, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização do esporte como ferramenta de inclusão e bem-estar.

Para o diretor-presidente da FME, Joel Silva, o evento representou um momento de reconhecimento aos atletas da cidade. “Um dia ímpar, em que estamos valorizando nossos desportistas, nossos atletas trabalhadores. Aqui na Ponta Negra estamos com vários circuitos: vôlei de praia, beach tênis, skate e dança. É um verdadeiro espetáculo do esporte e da vida. Estamos enaltecendo esses atletas que dão o sangue pelo esporte e hoje é o dia deles”, destacou.

Uma das atrações que mais chamou atenção foi o “Workday Skate Contest”, campeonato de skate organizado em celebração à data. O evento reuniu atletas da capital, lojas especializadas e uma feira empreendedora ligada ao universo do esporte urbano. “A gente já faz eventos aqui desde que essa pista foi construída, há mais de 20 anos. O skate nunca parou em Manaus e, agora, estamos reativando essa tradição com o apoio da prefeitura. O Workday Skate Contest é uma homenagem ao trabalhador esportista. Está todo mundo feliz e o skate só tem a ganhar com esse apoio”, afirmou o organizador da competição, Marcelo Fernandes.

No espaço dedicado ao vôlei de praia, a prática atraiu novos adeptos e veteranos. A coordenadora da atividade, Joia Colares, comemorou a adesão do público.

“O vôlei de praia tem crescido muito nos últimos anos e hoje vimos pessoas que nunca tinham participado de uma atividade como essa. Foi um momento de lazer e incentivo ao esporte, com seis a sete equipes jogando e prometendo continuar a prática. Foi um verdadeiro recreio saudável para todos”, relatou.

Além do circuito esportivo, a Festa do Trabalhador contou com shows no palco Murilo Rayol, animado pelas torcidas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, e no anfiteatro, com apresentação do cantor Uendel Pinheiro e convidados nacionais Ivo Meirelles e Juliana Diniz.

A celebração encerrou em clima de festa, com esporte, cultura e entretenimento reunindo milhares de trabalhadores e famílias, fortalecendo o sentimento de valorização e pertencimento na cidade de Manaus.