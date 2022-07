Audiência Pública destaca projetos para o trânsito e transporte de Manaus

As ações de Engenharia, Fiscalização, Educação de Trânsito e Transportes foram divulgadas durante Audiência Pública realizada, nesta quinta-feira, 28/7, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para mostrar as atividades e metas para 2023. O evento, transmitido via Youtube, aconteceu na sede do órgão, localizado na avenida Urucará, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, destacou que a participação da população é fundamental para que os projetos e ações sejam implantadas na cidade. “A ideia da audiência é para que os munícipes possam contribuir com dicas e sugestões e juntos tenhamos um trânsito melhor com ações, obras e atitudes positivas”, destacou o diretor.

A audiência pública contou com a participação da analista de Planejamento de Transportes do IMMU, Maria Ivanilde, que apresentou as ações executadas no Sistema de Transportes Urbano no primeiro semestre de 2022 e as metas a serem implantas ainda este ano. O diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, apresentou os projetos viários e a importância dessas intervenções para a redução de acidentes e melhorias no trânsito.

“Apresentamos as principais ações que foram realizadas em 2022 nas áreas de trânsito e transportes. Para 2023, temos muitas ações planejadas, dentre elas estão a construção do Terminal 7, adequação do Terminal 6, reformas dos abrigos dos terminais de ônibus, implantação da fiscalização eletrônica, onde já estamos trabalhando, também estamos com 50 pontos de semáforos inteligentes para implantar ainda este ano”, explicou Guedes.

O vídeo da audiência será disponibilizado nas mídias sociais do IMMU, para que a população assista e contribua com as ações de planejamento para 2023, com sugestões de pontos de ônibus, implantação de faixas de pedestres, semáforos, ações de educação nas escolas e empresas, entre outras melhorias.

A realização da audiência pública contribui para a definição de metas e ações que serão incluídas na Proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023. O modelo de reunião obedece às leis de Responsabilidade Fiscal, da Transparência e do Estatuto das Cidades.

Meta

A cidade de Manaus possui cerca de 865 mil veículos que circulam pelas 15 mil vias diariamente, e com uma população estimada de 2.225.000 milhões de habitantes, que se encontram nos corredores viários por meio de algum modal. Melhorias e investimentos são as metas do IMMU para o biênio 2023/2025, proporcionando fluidez, agilidade e segurança no trânsito da capital.