‘Aula em Casa’ ganha novos canais de transmissão na TV aberta 

O programa “Aula em Casa”, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, ganhou mais dois canais na TV aberta e, agora, as séries do Ensino Médio estão com programações diferentes. A partir da terça-feira (06/07), a 1ª e 2ª séries terão seus conteúdos no canal 20.2, da TV Tiradentes; e a 3ª série terá os conteúdos transmitidos pelo canal 20.3.

Além dos canais da TV aberta, as turmas terão, também, dois espaços específicos no YouTube e no aplicativo Aula em Casa, o canal 4 para 1ª e 2 séries, e o canal 5 para a 3ª série. Com a mudança, os estudantes poderão se preparar para os vestibulares.

Já o canal 20.4 da TV Tiradentes será dedicado à formação dos profissionais da Educação.

Veja como ficam as transmissões:

Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais – mesmo canal

· Canal 2.2 da Tv Encontro das Águas

· Canal 1 do Youtube

· Canal 1 do App Aula em Casa

Ensino Fundamental Anos Finais (6º e 7º Ano) e Contraturno Digital (5º Ano)

· Canal 2.3 da Tv Encontro das Águas

· Canal 2 do Youtube

· Canal 2 do App Aula em Casa

Ensino Fundamental Anos Finais (8º e 9º Ano) e Contraturno Digital (9º Ano)

· Canal 2.4 da Tv Encontro das Águas

· Canal 3 do Youtube

· Canal 3 do App Aula em Casa

Ensino Médio (1ª e 2ª Série) e Conquistar

· Canal 20.2 da Tv Tiradentes

· Canal 4 do Youtube

· Canal 4 do App Aula em Casa

Ensino Médio (3ª Série), Conquistar/Acerta Mais ENEM e Contraturno Digital (3ª Série)

· Canal 20.3 da Tv Tiradentes

· Canal 5 do Youtube

· Canal 5 do App Aula em Casa

EJA (5ª a 8ª Etapa) – mesmo canal

· Canal 2.3 da Tv Encontro das Águas

· Canal 2 do Youtube

· Canal 2 do App Aula em Casa

EJA (9ª a 11ª Etapa) – mesmo canal

· Canal 2.4 da Tv Encontro das Águas

· Canal 4 do Youtube

· Canal 4 do App Aula em Casa