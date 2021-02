‘Aula em Casa’ retorna nesta quinta-feira (25)

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto retoma, nesta quinta-feira (25/02), as transmissões com conteúdos inéditos do “Aula em Casa”, após o feriado escolar dos dias 23 e 24 de fevereiro, em razão da reaplicação do Exame Nacional do Exame Médio (Enem) no Amazonas. As videoaulas do projeto podem ser assistidas tanto pela TV aberta quanto pela internet, por meio de plataformas digitais.

O Governo do Amazonas decretou feriado escolar e ponto facultativo nos dias das provas a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por conta da atuação de professores das redes pública e privada na aplicação do Enem. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 19 de fevereiro.

A decisão do Governo do Amazonas visou, ainda, a redução da circulação de pessoas nas ruas e a contenção de aglomerações. “Passada a reaplicação do Enem, retornamos normalmente com os conteúdos repriorizados para este ano letivo. Lembrando que o ‘Aula em Casa’ pode ser acompanhado nas TVs Encontro das Águas e Tiradentes e, também, pela internet, no YouTube, plataforma Saber+ e aplicativo do projeto”, reforçou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

‘Aula em Casa’ – Na grade televisiva, o “Aula em Casa” é transmitido pelas TVs Encontro das Águas (2.2, 2.3 e 2.4) e Tiradentes (20.2, 20.3 e 20.4). A distribuição dos canais ficou da seguinte forma: 2.2 e 20.2 para os conteúdos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais; 2.3 e 20.3 direcionados a estudantes dos Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos – EJA (2º segmento) e Avançar; e 2.4 e 20.4 com aulas de Ensino Médio e, novamente, EJA (3º segmento).

Assim como foi em 2020, os conteúdos do projeto estarão disponíveis nas seguintes plataformas digitais: Saber+, no link www.sabermais.am.gov.br; YouTube; e aplicativo Aula em Casa.

Interior – Em municípios cujo acesso aos sinais de TV e à internet é escasso, os estudantes devem ficar atentos aos comunicados das escolas, que definirão as estratégias para o ano letivo.

Para esclarecer qualquer dúvida, o aluno poderá entrar em contato com a equipe da sua unidade ou com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade. Toda a equipe escolar estará disponível para esclarecer as dúvidas e ajudar o estudante a acompanhar o “Aula em Casa”.