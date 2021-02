Prefeitura de Manaus estuda expansão do projeto Faixa Liberada para os bairros

Suspenso temporariamente devido à pandemia do novo coronavírus, o projeto Faixa Liberada, realizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, poderá se estender a outros bairros da cidade, cumprindo uma das metas do prefeito de Manaus, David Almeida, de oferecer atividades físicas ao ar livre e nos diversos espaços públicos voltados para o esporte.

Nesta terça-feira, 23/2, o titular da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, se reuniram para avaliar a ampliação do projeto, assim que possível, em outras áreas da cidade, com programações esportivas voltadas para todas as idades.

Ambos pontuaram a importância do Faixa Liberada se estender para todos os bairros, na intenção de aproximar e incentivar a população a realizar atividades físicas ao ar livre.

“Esse projeto, que leva em torno de 10 mil pessoas por semana para praticar atividades físicas na Ponta Negra, precisa ser estendido a outros bairros da cidade, com uma programação bem diversificada”, ressaltou Platiny.

Dessa forma, segundo Paulo Henrique, o Faixa Liberada vai atender aqueles que estão em busca de qualidade de vida. “Estamos trabalhando para levar o projeto a todas as zonas da cidade, por meio de atividades ao ar livre”, observou o diretor-presidente do IMMU.