Caapiranga e Iranduba registram 540 bovinos e bubalinos vacinados contra febre aftosa

Durante esta semana, Caapiranga e Iranduba, municípios localizados a 134 e 27 quilômetros de Manaus, respectivamente, testemunharam a vacinação bem-sucedida de 540 animais bovinos e bubalinos na primeira etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa, coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em colaboração com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal Amazonas (Adaf).





Em Caapiranga, 59 bovinos receberam a vacinação, atendendo ao rebanho dos pecuaristas da comunidade Campina. Além da imunização, os técnicos do Idam também conduziram uma Demonstração de Métodos (DM), proporcionando aos criadores orientações sobre vacinação e castração dos animais. “Durante nossa estadia na comunidade, oito pecuaristas foram beneficiados com a imunização dos rebanhos”, destacou o analista técnico agropecuário do Idam, Romildo Augusto de Souza, que esteve presente na ação junto com o gerente da Unidade Local Idam/Caapiranga, Júlio Franco.

Em Iranduba, a vacinação ocorreu na Fazenda Vitória, situada na Ilha do Muratu, imunizando 481 bubalinos da região. Durante a ação, os técnicos do Idam reforçaram a importância da vacinação e ofereceram orientações sobre os serviços disponíveis pelo instituto.

A Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa continua até a próxima terça-feira, 30 de abril, em todo o estado do Amazonas. Informações sobre o imunizante e como adquiri-lo podem ser obtidas nas 75 Unidades Locais e postos avançados do Idam distribuídos por toda a região.