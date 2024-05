Palestino enfrenta o Flamengo, nesta terça-feira (07), pela Copa Libertadores

Palestino (CHI) e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (7), às 21h, no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, pela quarta rodada da Libertadores. O Flamengo está em segundo lugar no grupo, com quatro pontos, enquanto o Palestino ocupa a terceira posição, com três pontos.





Até agora, as equipes se enfrentaram cinco vezes, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. O Flamengo venceu quatro desses confrontos, incluindo o último nesta edição da Libertadores, onde venceu por 2 a 0.

O Palestino tem Léo Valência como destaque em seu time titular. Já o Flamengo, apesar da pressão, está com quatro pontos e é o segundo colocado. Na Libertadores, o Palestino marcou três gols e sofreu sete, com uma média de 15 desarmes e oito escanteios por jogo, enquanto o Flamengo marcou cinco gols e sofreu cinco, com 15 desarmes e seis escanteios por jogo.

Prováveis Escalações

Palestino (CHI): Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Misael Dávila (Joe Abrigo), Fernando Cornejo e Ariel Martínez; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco e Junior Marabel. Técnico: Pablo Sánchez.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Igor Jesus), De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Tite.

