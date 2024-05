Grécia vai construir a maior ‘cidade inteligente’ da Europa, com IA no controle

A Grécia está prestes a construir a maior “cidade inteligente” da Europa, chamada Ellinikon, localizada na costa sul de Atenas. A capital grega, conhecida por seu legado histórico, agora busca se reinventar como uma referência moderna em urbanismo e tecnologia. O ambicioso projeto, que ocupará os terrenos do antigo aeroporto internacional, promete transformar a região em um polo de inovação e luxo, com residências, hotéis e um porto esportivo. Os primeiros residentes devem se mudar para Ellinikon no final de 2026, e a cidade completa está prevista para ser concluída em 2037, abrigando cerca de 20 mil habitantes.





Entre os destaques do projeto está a Marina Tower, um arranha-céu em construção que oferecerá as primeiras unidades residenciais e um porto esportivo. Este edifício icônico simboliza o compromisso de Ellinikon em se tornar a cidade inteligente mais importante da Europa.

Outro empreendimento notável é o bairro ‘Little Atenas’, que já teve 140 de suas 243 residências vendidas, somando um valor de 641 milhões de euros. As propriedades de luxo, localizadas de frente para o mar, estão sendo comercializadas a 15 mil euros por metro quadrado, com a maioria dos compradores oriundos da própria Grécia.

Ellinikon também se destacará pelo conceito de “cidade de 15 minutos”, onde os residentes terão acesso fácil a escolas, parques, escritórios, lojas e praias. A gestão de serviços essenciais, como coleta de resíduos e abastecimento de água, será feita por sistemas de inteligência artificial, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e eficiência.

O projeto foi adquirido pela Lamda Development do governo grego em 2014 por 915 milhões de euros. Embora tenha enfrentado atrasos devido à crise econômica, à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia, a Lamda conseguiu superar esses obstáculos e retomar o desenvolvimento. As obras das primeiras 15 residências devem começar ainda este ano, e o complexo esportivo, com campos de futebol, quadras de tênis e piscinas, está programado para ser inaugurado em um ano.

Ellinikon representa um marco na transformação urbana de Atenas, sinalizando uma nova era de progresso e inovação para a capital grega.

Fonte: Exame