Helicóptero com presidente iraniano Ebrahim Raisi cai devido a mau tempo

Neste domingo (19), o helicóptero que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi sofreu um acidente devido a más condições climáticas, conforme informou a TV estatal iraniana. Equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar ao local por causa do vento e da chuva forte.





O helicóptero caiu entre Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental, segundo a agência IRNA. A localização exata do helicóptero ainda é desconhecida. O chefe das forças armadas iranianas, Mohammad Bagheri, ordenou que todos os recursos do exército e da guarda revolucionária fossem mobilizados para as operações de busca e resgate.

Além do presidente, estavam a bordo o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, o governador da província, Malek Rahmati, o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem, e outras autoridades. O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, confirmou que o helicóptero fez um pouso forçado devido ao mau tempo e neblina, e que as equipes de resgate estão a caminho, mas enfrentam dificuldades.

Today, after bidding a friendly farewell to the President of the Islamic Republic of Iran, Ebrahim Raisi, we were profoundly troubled by the news of a helicopter carrying the top delegation crash-landing in Iran. Our prayers to Allah Almighty are with President Ebrahim Raisi and… — Ilham Aliyev (@presidentaz) May 19, 2024

A agência FARS pediu que os iranianos orassem pelo presidente. Imagens das buscas foram divulgadas, e o vice-presidente do Irã, junto com membros do governo, estão se dirigindo para Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental.

Raisi estava na região para inaugurar uma barragem junto com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Não foram divulgadas informações sobre o estado de Raisi e dos outros passageiros.

Fonte: g1