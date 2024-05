Brasil vence Sérvia na Liga das Nações Feminino e assume a liderança

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Sérvia por 3 sets a 0 na manhã deste domingo (19/5) pela Liga das Nações, com parciais de 25 x 15, 25 x 19 e 25 x 19. Sob o comando do técnico Zé Roberto Guimarães, a equipe dominou o jogo, apesar da preocupação com Júlia Kudiess, que se lesionou no joelho no primeiro set e deixou a quadra chorando, recebendo apoio das colegas.





O Brasil começou forte, abrindo vantagem de cinco pontos e fechando o primeiro set com facilidade. Nos sets seguintes, a Sérvia ofereceu mais resistência, mas não conseguiu conter o ímpeto das brasileiras. Gabi se destacou com 15 pontos, seguida por Rosamaria com 12. Com essa vitória, a equipe lidera a tabela com quatro triunfos em quatro jogos.

O próximo confronto será contra o Japão, em Macau, na China, no dia 28. Em seguida, a seleção enfrentará Holanda, Itália e Tailândia.

Fonte: Metropoles