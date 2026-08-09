Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), no Nubank Parque

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Prováveis escalações
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Giay), Murilo e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Piquerez; Mauricio e Flaco López.
Internacional (Técnico: Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Bernabei.